"Suo fratello ha fatto un incidente ed è stato arrestato", 67enne truffata: spariti 4 mila euro

Una truffa che si ripete uguale da anni. Un finto incidente che vede coinvolto un famigliare della vittima, la richiesta di soldi per evitare che finisca in carcere, l'arrivo del complice a domicilio per ritirarli. Un'anziana 67enne che vive in via Verona è stata raggirata da due persone che, utilizzando il telefono e presentandosi poi al domicilio della donna, sono riusciti ad intascarsi 4 mila euro. Tutto inizia con la telefonata di un falso carabiniere che con tono deciso comunica alla donna che il fratello era rimasto coinvolto in un incidente e che l'auto che guidava non era assicurata. Per questo motivo, diceva al telefono il finto militare, la donna avrebbe dovuto consegnare almeno 5 mila euro per pagare gli arretrati ed evitare così che il fratello finisse in carcere. La vittima, spaventata, ha acconsentito all'arrivo di quello che lei pensava fosse l'assicuratore: il complice ha ritirato 4 mila euro e si è dileguato. Ora le forze dell'ordine, quelle vere, stanno cercando di risalire agli autori della truffa.