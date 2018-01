Teleducato e Tv Parma si fondono: "Uniamo le forze per raccontare meglio la città"

Fusione tra Teleducato e Tv Parma. Ecco il comunicato ufficiale che conferma le anticipazioni di ieri, 30 gennaio.

In data odierna i Consigli di Amministrazione di 12 Teleducato e di Radio Tv Parma hanno approvato il progetto di fusione delle due società, avviando un percorso che entro breve darà vita ad una nuova ed unica rete radio-televisiva al servizio dei cittadini parmigiani; i dettagli dell’operazione saranno resi noti nelle prossime fasi del processo. Entrambe le emittenti, ricche di 40 anni di storia durante i quali hanno raccontato la vita della città e della provincia, hanno ritenuto opportuno unire le forze per rendere ancor più incisiva la propria presenza al fianco delle persone e delle imprese parmigiane. Il Gruppo Gazzetta di Parma , proprietario di Radio Tv Parma, la famiglia Allodi ed il gruppo Tr Media proprietari di 12 Teleducato , nel riconoscere reciprocamente la grande professionalità con cui i rispettivi gruppi hanno agito nel settore televisivo negli ultimi quattro decenni, attraverso questa operazione intendono creare un soggetto capace di affrontare in modo ancora più efficace le sfide della comunicazione e dell'informazione.L’emittente che nasce dalla fusione continuerà a raccontare ogni giorno i fatti, le storie, e le bellezze del nostro territorio e della nostra gente nel solco della grande tradizione delle due televisioni che l'hanno preceduta e dalle quali è nata; in essa, i parmigiani ritroveranno i volti e le trasmissioni conosciute ed apprezzate e che da anni entrano nelle nostre case.