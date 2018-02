Tep: domenica 4 febbraio biglietto unico e servizi potenziati

In occasione delle limitazioni al traffico veicolare nel centro storico cittadino previste per la giornata di domenica 4 febbraio 2018, il servizio di trasporto pubblico sulle linee urbane sarà intensificato con passaggi ogni 15 minuti, con le modalità di seguito riportate: intensificazione della frequenza sulla linea n. 2 (Largo 8 Marzo – Parcheggio Scambiatore Nord) dalle ore 14,30 alle ore 19,30; intensificazione della frequenza sulla linea n. 3 dalle ore 14,30 alle ore 19,30, con prolungamento di tutte le corse della linea ai PARCHEGGI SCAMBIATORI EST/OVEST dalle ore 9,30; intensificazione della frequenza sulla linea n. 5 dalle ore 9,30 alle ore 19,30; intensificazione della frequenza sulla linea n. 7 (Parcheggio sud di Via Langhirano – Stazione FS) dalle ore 14,30 alle ore 19,30. Nella stessa giornata, sarà utilizzabile sull’intera rete dei servizi urbani un solo biglietto valido per l’intera giornata. Pertanto i passeggeri che vidimeranno un biglietto di corsa semplice (o una corsa su un biglietto da 8 corse) potranno utilizzarlo senza limiti per tutta la giornata.

