Tep per Pasqua e Pasquetta: gli orari del trasporto pubblico a Parma

Gli orari del trasporto pubblico a Parma per Pasqua e Pasquetta, domenica 1° aprile e lunedì 2 aprile non dovrebbero subire modifiche rispetto agli orari dei giorni festivi: le corse quindi dovrebbero svolgersi normalmente secondo quanto previsto per le domeniche. Il calendario degli orari, relativi alle varie linee della Tep, l'azienda di trasporto pubblico locale è disponibile online sul sito dell'azienda. Non dovrebbero esserci novità: in caso di cambiamenti lo indicheremo in questa pagina.

