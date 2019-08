Scossa di terremoto 3.9 con epicentro a Borgotaro

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi, martedì 13 agosto, alle ore 13.17 con epicentro nel comune di Borgotaro, ad una profondità di 7 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in tutta la provincia di Parma e in città. Diverse segnalazioni sono arrivate da numerosi comuni della nostra provincia ma anche dalla Liguria, dalla zona della Spezia e della sua provincia e anche dal Tigullio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti nè danni.