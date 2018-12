Terrore a Felino, durante uno sfratto punta un fucile carico al volto di un carabiniere: arrestato 77enne

Terrore a Felino. Durante l'esecuzione di uno sfratto nei confronti di un inquilino di una casa popolare dell'Acer per un debito di 12 mila euro, la persona sfrattata, un 77enne che vive da solo, ha imbracciato un fucile carico con due pallottole calibro 12 e l'ha puntato contro due carabinieri della stazione di Sala Baganza che si trovavano sul posto per garantire l'esecuzione dello sfratto. Il grave episodio è avvenuto nella giornata di ieri, giorno in cui era fissato l'ingresso dell'ufficiale giudiziario per l'esecuzione dello sfratto. Ad un certo punto il 77enne, che ha la passione della caccia, ha chiesto di andare in cantina per occuparsi di un cane ma una volta fuori dall'appartamento ne ha approfittato per prendere un fucile, non registrato, e con due colpi in canna, poi è tornato in casa e ha puntato l'arma prima contro le persone presenti e poi contro i due militari, Salvatore de Strabis e Nicola Iacobone che, mantenendo la lucidità sono riusciti a disarmare l'uomo, bloccarlo ed arrestarlo, evitando che potesse fare del male o minacciare altre persone. Le accuse nei suoi confronti sono resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e detenzione illecita di armi.