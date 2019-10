Terrore in strada Martinella: 38enne punta la pistola alla pancia del vicino durante una lite per i cani

La lite per la presenza di tre cani di grossa taglia, tre rottweiler, nel giardino del vicino di casa, è finita con minacce pesanti, con tanto di pistola Beretta puntata alla pancia e l'arresto di un parmigiano 38enne per detenzione illegittima di arma da fuoco. Una storia incredibile che si è verificata a Parma nei giorni scorsi, nei pressi di due abitazioni in strada Martinella. Il gravissimo episodio è nato dopo alcuni battibecchi tra vicini: il proprietario dell'abitazione di fianco a quella del 38enne, un parmigiano pluripregiudicato aveva fatto notare - in un paio di occasioni - la presenza dei tre rottweiler all'interno della sua proprietà. Il 38enne, in un primo momento, avrebbe risposto solo con insulti, senza ascoltare le richieste del vicino di casa.

Dopo la seconda richiesta l'uomo avrebbe minacciato di morte il vicino: "Io ti ammazzo". Poco dopo il 38enne parmigiano ha preso una pistola Beretta, che poi si è scoperto essere di proprietà del padre, e l'ha puntata alla pancia del vicino che protestava per la presenza dei grossi cani. Ci sono stati momenti di terrore: il vicino è riuscito a rientrare in casa per chiamare la polizia mentre l'aggressore ha anche lanciato alcuni petardi contro la porta del malcapitato, che si è barricato dentro casa in attesa dell'arrivo dei poliziotti delle Volanti. Giunti sul posto in pochi istanti gli agenti hanno identificato ed arrestato il 38enne parmigiano per detenzione illegittima di arma da fuoco e lo hanno denunciato anche per lesioni aggravate, minacce aggravate e lancio di oggetti esplodenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere di via Burla, dove si trova tuttora rinchiuso.