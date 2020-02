"Addestrava potenziali terroristi": arrestato 25enne tunisino a Busseto

Il blitz è scattato nella mattinata di ieri, martedì 11 febbraio, nelle prime ore della mattinata. I poliziotti della Questura di Parma hanno eseguito un mandato di arresto nei confronti di un 25enne di nazionalità tunisina, accusato di addestrare potenziali terroristi. Gli agenti avrebbero passato al setaccio la sua abitazione, alla ricerca di elementi concreti per ricostruire l'organizzazione alla quale, secondo l'accusa, sarebbe affiliato. Rispetto all'inchiesta, coordinata dalla Procura di Parma e da quella di Bologna, per ora non emergono altri particolari: gli inquirenti stanno lavorando per cercare di metter in atto gli approfondimenti necessari per ricostruire il quadro di azione della persona arrestata, che sarebbe legata ad ambienti dell'estremismo islamico.

Nelle prossime ore il quadro potrebbe chiarirsi ulteriormente: per ora non si sa se all'interno della casa nella quale viveva l'uomo siano state trovate o meno armi. Secondo le prime indiscrezioni nel suo cellulare sarebbero state trovate informazioni su come costruire armi ed esplosivi e manuali per il combattimento, oltre alle indicazioni su come preparare bombe e molotov ma anche proclami sul Isis e martirio. Del caso a Bologna si sta occupando la pm Antonella Scandellari. Il giovane è difeso dal legale Roberto Filocamo.