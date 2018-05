Torrile, accoltella il marito durante una lite: 77enne grave al Maggiore

Grave episodio nel pomeriggio di ieri, 28 maggio, all'interno di un'abitazione di San Polo Torrile. Una donna di 70 anni ha accoltellato il marito di 77 anni durante una lite nata, secondo le prime informazioni, per futili motivi. Secondo le prime informazioni la donna, durante un violento litigio, avrebbe preso un oggetto tagliente, un coltello o un paio di forbici ed avrebbe colpito l'uomo nella zona del volto ripetutamente. L'uomo, che ha ricevuto più fendenti al mento, ha perso sangue ed è stato soccorso dai sanitari del 118. l'automedica e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Colorno.

E' stata la stessa moglie ad avvisare i parenti, che hanno fatto scattare i soccorsi. Il 77enne, che in un primo momento sembrava in condizioni critiche, è stato ricoverato nel settore rossi del Pronto Soccorso del Maggiore: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Colorno stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio: i militari hanno parlato con parenti e vicini per cercare di capire se la coppia litigasse con frequenze e quale potrebbe essere stato l'elemento che ha portato alla violenta lite. La donna, che ha riportato feriti lievi, è sotto osservazione all'Ospedale Maggiore.