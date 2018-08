Tragedia sfiorata a San Pancrazio: albero cade sulla via Emilia

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri, 9 agosto, in via Emilia Ovest. Dalle 18.30 su Parma e provincia si è scatenato un nubifragio con piogge torrenziali che hanno interessato, oltre alla città di Parma, anche nella Bassa, in particolare a San Secondo e nella zona di Felino e limitrofi. In Via Emilia Ovest un grosso albero si è spezzato proprio mentre alcune auto stavano transitando in strada: tutti gli automobilisti sono riusciti ad evitare la pianta ma hanno perso il controllo del mezzo. In conseguenza della caduta dell'albero si è verificato un tamponamento a catena, che non ha provocato feriti gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Il maltempo ha provocato danni anche in provincia: nella Bassa ci sono state circa 40 chiamate ai Vigili del Fuoco in pochi minuti. A Casale di Felino è caduta una pianta. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Una grossa pianta è caduta in via Leporati a Parma: anche in questo caso, fortunatamente, non ha provocato feriti.