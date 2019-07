Tragedia sfiorata in centro, cade un cornicione: colpita una persona

Grave episodio nella mattinata di oggi, martedì 23 luglio, in pieno centro storico a Parma. Davanti alla sede centrale dell'Università è caduto all'improvviso un cornicione da un palazzo. Un pezzo di cornicione ha colpito una persona che fortunatamente non è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.