Trasforma l'appartamento in affitto in una casa d'appuntamenti: denunciata 38enne cinese

Ha trasformato un appartamento, che ha preso in affitto con un regolare contratto, in una vera e propria casa d'appuntamenti. Una donna cinese di 38 anni è stata denunciiata dai carabinieri per favoreggiamento della prostituzione. Dopo aver raggiunto un accordo con il proprietario infatti ha preso in affitto un'abitazione tra Parma e Reggio Emilia e ha iniziato a pubblicare alcuni annunci online, su siti online delle due città. Dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti, che riferivano della presenza di numerosi uomini ad ogni ora del giorno e della notte, i carabinieri si sono recati sul posto e hanno identificato una donna di circa 50 anni, che si trovava all'interno dell'abitazione. I militari hanno verificato che la donna di 38 anni aveva dato la disponibiltà dell'appartamento a connazionali che si prostituivano all'interno dell'abitazione: per questo motivo l'hanno denunciata per il reato di favoreggiamento della prostituzione.