Trovati 50mila euro di abiti rubati in un capannone

Bancali pieni di abiti rubati, posizionati all'interno di numerosi scatoloni. I carabinieri di Polesine Zibello sono entrati all'interno di un capannone di Pieveottoville che tenevano d'occhio da tempo ed hanno trovato il bottino di un furto avvenuto a Parma in maggio, ai danni di una ditta che si occupa di logistica. Il valore dei capi di abbigliamento ritrovati è alto: si parla di circa 50 mila euro. Il proprietario dell'edificio, che non ha saputo giustificare la presenza della merce rubata, è stato denunciato per ricettazione. La perquisizione è avvenuta nei giorni scorsi: i militari sono giunti all'interno dell'edifiicio dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. I ladri avevano sottratto l'intero stock di vestiti, destinati ad un'azienda di Codogno, in provincia di Lodi. Le indagini dei carabinieri non si fermano: si cercano informazioni utili per identificare gli autori materiali del maxi furto.