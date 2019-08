Ricatto a luci rosse: "Paga 2 mila euro o diffondiamo le immagini dei video porno che hai guardato"

"Paga 2 mila euro o diffondiamo le immagini dei siti porno che hai visitato". E' questo il ricatto a luci rosse, arrivato direttamente nelle castelle di posta elettronica di molti parmigiani, che sta circolando in questi giorni online. Sono giunte anche diverse segnalazioni ai carabinieri di Parma e provincia. La mail che è arrivata nelle mail recita questo testo, che contiene una minaccia ben specifica. "Ho installato un malaware sui sito porno che hai visitato: se non pagherai diffonderemo le immagini contenute nella memoria del tuo pc a tutti i tuoi contatti, parenti ed amici". I poveri malcapitati sarebbero quindi costretti a pagare una cifra in bitcoin, che si aggira intorno ai 2 mila euro. Il consiglio ovviamente è quello di rivolgersi alle forze dell'ordine.