Si finge un finanziere per truffare gli anziani, colpi anche a Parma: in manette truffatore seriale

Si presentava dalle anziane vittime, che sceglieva con cura proprio per la loro condizione, e si fingeva un finanziere o un funzionario dell'Inps: si faceva consegnare il bancomat e il codice con la scusa di dover rimborsare, alle ignare vittime, delle somme di denaro. Poi ovviamente ritirava i soldi e se ne andava, libero di prosciugare i conti degli anziani che cadevano della sua rete. La polizia di Genova ha arrestato un 53enne, le cui iniziali sono O.R. di origine astigiana, con l'accusa di essere il protagonista di sedici episodi di truffa, alcuni dei quali sono avvenuti a Parma. Le altre città coinvolte sono Piacenza, Cuneo, Lodi, Veron e la stessa Genova. Al termine delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Genova il truffatore è stato arrestato mentre si trovava a La Spezia: la Squadra Mobile di Genova, in collaborazione con quella di La Spezia, lo hanno fermato: aveva appena effettuato l'ennesima truffa. Gli episodi contestati sono ben sedici: la tecnica era sostanzialmente la stessa nelle varie città: ora il 53enne si trova in carcere.