Ubriaco e drogato danneggia le vetrate della stazione: 25enne bloccato e denunciato

Ha demolito la vetrata del bar della stazione ferroviaria di Parma. Era completamente ubriaco e, dopo aver vagato per alcuni minuti all'interno della zona della sala d'aspetto si è diretto verso il vecchio accesso della stazione. Momenti di paura ieri sera, giovedì 13 giugno, alla stazione ferroviaria di Parma. Un marocchino di 25 anni, regolare sul territorio nazionale, si è reso protagonista di un episodio molto particolare. Ad un certo punto della serata alcuni passanti e residenti sentono un fortissimo rumore: subito pensano a qualcosa di gravissimo poi si accorgono che la vetrata del bar era finita in frantumi. Il giovane, bloccato ed identificato dai carabinieri, giunti immediatamente sul posto, è stato denunciato per danneggiamento aggravato ed è stato segnalato come consumatore di droga in Prefettura. E' un 25enne, domiciliato nel reggiano e residente a Foggia, di origine marocchina.

