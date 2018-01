Aggressione omofoba in via Cavour

Ieri pomeriggio nel centro storico di Parma, un uomo di 37 anni è stato vittima di un episodio di omo-transfobia.

Francesco (nome di fantasia) stava camminando in via Cavour, quando un gruppo di sei o sette ragazzi, adolescenti, lo hanno ripetutamente insultato. Francesco, sconcertato ha provato a ribattere cercando, con lo sguardo, aiuto tra i passanti, che non hanno battuto ciglio. Ha risposto con fermezza "sono una persona" ma loro hanno continuato ad inveire, solo un signore di passaggio, finalmente, è intervenuto guardando in malo modo il gruppo e dicendo Francesco di andarsene.

"Noi dell'associazione L'Ottavo Colore -si legge in una nota- vogliamo alzare la testa, la nostra voce e stringerci intorno a Francesco. Non è possibile che agli inizi del 2018 possano succedere ancora queste cose, vogliamo denunciare questo episodio per identificare il gruppo che ha agito in un modo così meschino. Chiediamo a chiunque abbia assistito all'episodio di contattarci per far si che questo episodio non rimanga impunito.Vogliamo sottolineare quanto sia necessaria una legge contro l'omo-transfobia da parte dello Stato Italiano, una posizione necessaria per dare un messaggio forte e chiaro contro ogni tipo di violenza fisica e verbale ai danni della comunità lgbt+".

E lanciamo un appello alle scuole, ai dirigenti scolastici, ai genitori e agli stessi ragazzi: questi sono i vostri studenti, figli e amici é anche vostra responsabilità di educare al rispetto e alle differenze.

Noi nei prossimi mesi siamo stati invitati al Liceo Marconi e al Liceo Toschi a parlare di omofobia, transfobia.

Rimaniamo disponibili per portare testimonianze, corrette informazioni e rispetto all'interno degli istituti scolastici. Nella speranza che, presto, questi episodi siano solo un brutto ricordo del passato e non episodi quotidiani che passano in sordina.