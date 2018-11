Vandali allagano un piano del Giordani: scuola chiusa per sicurezza

Sono entrati all'interno degli Istituti Scolastici Giordani e Levi di via Abruzzi e hanno allagato il primo piano, costringendo così le autorità alla chiusura della scuola per precauzione. Alcune persone non identificate si sono introdotte all'interno dell'edificio e hanno aperto una bocchetta dell'idrante, senza alcun motivo: il raid vandalico potrebbe aver provocato danni strutturali alla scuola. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per verificare le condizioni di stabilità della struttura. Durante gli accertamenti e le verifiche l'Istituto scolastico rimarrà chiuso. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia che hanno effettuato un sopralluogo ed hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'identità degli autori.