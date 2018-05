Vandali alla scuola elementare Bottego: distrutte alcune pareti

Sono entrati nell'edificio scolastico durante la notte ed hanno lasciato il segno del loro passaggio. Alcune persone, che non sono ancora state identificate, hanno deciso di entrare dentro la scuola elementare Bottego di Parma, forse allo scopo di rubare qualcosa oppure solo per fare danni. La mattina di lunedì 14 maggio il personale scolastico ed il preside si sono accorti dell'incursione notturna: dopo un primo sguardo all'interno della scuola sembra che non sia stato rubato nulla. I danneggiamenti messi in atto dai vandali hanno riguardato una macchinetta del caffè, che è stata scassinata ed una parte di cartongesso, che è stata demolita. I danni non dovrebbero essere particolarmente ingenti ma ora l'edificio scolastico dovrà essere sistemato. Non è chiaro come i vandali siano riusciti ad entrare visto che, secondo le prime informazioni, non ci sarebbe nessun segno di scasso nè sulle porte nè sulla finestre. Sul posto le forze dell'ordine hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili del gesto.