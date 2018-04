Nuovo varco elettronico in piazzale Salvo d'Acquisto: attivo nel week end

Sarà attivo da questo fine settimana il nuovo varco elettronico posizionato in piazzale Salvo d'Acquisto, che impedirà alle auto di girare a destra alla fine di via del Prato, che potrà essere percorsa fino in fondo: alla fine scatterà l'obbligo di girare a sinistra verso borgo delle Colonne. Non si potrà più andare in auto fino davanti a piazzale San Francesco. ll provvedimento, annunciato dalla giunta Pizzarotti l'anno scorso, avrà lo scopo di impedire il traffico nei pressi delle strade del centro storico. In questo fine settimana il varco sarà attivo ma le auto che passeranno non verranno registrate: si tratterà di una prova. Poi da metà maggio scatteranno le multe: ci saranno 30 giorni per abituarsi alle nuove disposizioni. Il varco sarà attivo dalle 7.30 alle 19.30.