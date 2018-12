Vede i carabinieri e si 'nasconde' in un distributore automatico: arrestato 24enne con la marijuana

Ha visto passare la pattuglia dei carabinieri tra via d'Azeglio e piazzale Corridoni e ha deciso di scappare e nascondersi all'interno di uno dei distributori automatici della zona, aperti 24 ore. Un giovane nigeriano di 24 anni, che in tasca aveva la droga, non è riuscito a sottrarsi al controllo dei militari che, anzi, vedendo il suo comportamento, hanno deciso di seguirlo e di controllarlo. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri. Il ragazzo non ha opposto resistenza: la perquisizione ha permesso di trovare sette involucri di marijuana già suddivisi per lo spaccio nelle sue tasche. Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, che ha precedenti specifici per spaccio, a breve verrà giudicato durante l'udienza per direttissima.