Vende una dose di cocaina ad un cliente in via San Leonardo: 24enne arrestato

E' stato sorpreso, in flagranza di reato, a vendere cocaina ad un consumatore parmigiano, nella serata di mercoledì 19 febbraio a Parma, in via San Leonardo. Un pusher nigeriano di 24 anni è finito in manette con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Parma è stata messa in atto anche dopo la segnalazione di numerosi cittadini.

ll giovane, che era stato tenuto d'occhio dagli agenti, ha incontrato un cliente, che si è fermato con l'auto in via San Leonardo e si è poi allontanato. Il consumatore è stato fermato dagli uomini dell'Antidroga: aveva con sè una dose di cocaina. Il pusher è stato bloccato poco dopo, in strada, mentre raggiungeva un gruppetto di altri stranieri. Ha cercato di scappare ma è stato fermato: per lui sono scattate le manette per spaccio. In tasca aveva i 50 euro, appena ricevuti dal cliente. E' nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima.