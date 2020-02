"Fermato da uno sconosciuto in via Cremonese: attenti alle truffe"

Sarebbe stato fermato da uno sconosciuto, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, a Parma mentre si trovava in via Cremonese. L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 10 febbraio: un cittadino parmigiano, che stava camminando lungo la strada, è stato avvicinato da un uomo che sosteneva di conoscerlo ma che in realtà era uno sconosciuto. In questo caso il cittadino ha chiuso la conversazione subito, per evitare problemi. Nel corso della giornata sono arrivate anche altre segnalazioni, probabilmente relative alla stessa persona. Questo tipo di modalità è spesso utilizzata per mettere a segno truffe o furti, così come la tecnica dell'abbraccio che in diversi casi ha portato allo scippo di orologi e collane. I gruppi di controllo del vicinato segnalano che anche altre persone a Parma hanno avuto un incontro ravvicinato con una persona sospetta e chiedono maggiore attenzione, per poter provvedere poi alla segnalazione eventuale alla polizia Locale per i controlli.