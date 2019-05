Via Emilia Est, molesta i passeggeri a bordo del bus: fermato

Un episodio spiacevole si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 maggio in via Emilia Est, vicino all'ingresso della tangenziale. Un autobus della linea 23 stava procedendo come al solito lungo la tratta cittadina quando all'improvviso un giovane richiedente asilo nigeriano ha iniziato a molestare gli altri passeggeri. Dopo diversi minuti in cui il giovane continuava a gridare ed inveire contro le altre persone qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine: poliziotti e carabinieri sono arrivati sul posto per riportare la calma. Il giovane è stato identificato: sono in corso approfondimenti sulla sua posizione.