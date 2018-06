Via Imbriani: 25enne molestata dallo stalker che aveva fatto condannare

Si è ritrovata davanti l'uomo che aveva fatto condannare per stalking, l'uomo che la perseguitava seguendola dovunque andasse e che, in particolare, l'aveva presa di mira quando si trovava sul posto di lavoro. Una ragazza di 25 anni ha rivissuto l'incubo nella mattinata del 15 giugno in via Imbriani; mentre stava passeggiando si è ritrovata davanti proprio il suo molestatore di anno prima ed è scappata, rifugiandosi all'interno di un supermercato. Un anno fa la giovane aveva presentato denuncia e l'uomo era stato condannato: una volta scontata la pena ha ripreso a molestare la sua vittima.