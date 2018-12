Via Passo della Colla, incendio in uno studio professionale. 8 intossicati e 2 ustionati

Un grosso incendio si è sviluppato nelle prime ore di stamattina, venerdì 21 dicembre, all'interno di uno studio professionale che si trova al piano terra di una palazzina di via Passo della Colla. Dopo l'allarme, che è stato dato subito dopo l'inizio del rogo, sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono ancora ignote: sono in corso approfondimenti per capire da cosa si sia generato. In conseguenze del rogo otto persone sono rimasti intossicate mentre due persone sono state ustionate ed hanno riportato ferite di lieve entità. Sul posto, oltre agli operatori del 115, anche le ambulanze e l'automedica. Tra gli otto intossicati c'è anche un Vigile del Fuoco.