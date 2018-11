Viale Vittoria, giovane scappa ai controlli: poliziotto gravemente ferito dopo una caduta

Erano in borghese a bordo di uno degli autobus della Tep che percorre le strade dell'Oltretorrente quando, appena scesi in viale Vittoria, hanno visto un giovane in bicicletta con atteggiamento sospetto ed hanno deciso di controllarlo. Alcuni poliziotti in servizio antiscippo si sono ritrovati in una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza di altri cittadini e sono intervenuti. Il giovane, dopo che gli agenti hanno mostrato il distintivo e si sono qualificati, è scappato. Uno dei poliziotti ha cercato di afferrarlo ma così facendo è caduto di faccia contro sull'asfalto ed è rimasto ferito in modo serie. L'agente ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso: sono stati necessari alcuni punti di sutura al volto. Ora si trova in osservazione all'ospedale.