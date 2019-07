VIDEO - Hope and Destiny: il blitz contro lo sfruttamento della prostituzione e gli arresti

Minacce di morte ai famigliari e ai genitori in Nigeria, debiti inesistenti, pestaggi e violenze, stupri, riti e giuramenti di fedeltà alle proprie sfruttatrici davanti a presunti 'santoni'. C'è tutto questo e molto altro nella maxi inchiesta della Squadra Mobile di Parma che ha portato all'arresto di nove cittadini nigeriani, alcuni residenti a Parma ed alcuni a Bologna, accusati di fare parte di due distinte organizzazioni a delinquere, il gruppo 'parmigiano' ed il gruppo 'bolognese', che si occupavano di fare entrare illegalmente in Italia giovani nigeriane, per poi costringerle a prostituirsi in alcuni appartamenti e nelle strade della nostra città.