VIDEO - Fiamme in un appartamento di viale dei Mille: un intossicato

Incendio in un appartamento di viale dei Mille. Verso le ore 14 di oggi, mercoledì 5 settembre, si è sviluppato un rogo all'interno di un'abitazione di viale dei Mille, al secondo piano del civico 52. Sul posto sono arrivate tre squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per due ore ed hanno riportato la situazione alla normalità. Le cause dell'incendio non sono ancora note: gli operatori del 115 sono intervenuti utilizzando l'autoscala. Le persone presenti all'interno del palazzo sono state evacuate: una persona è rimasta intossicata ed è stata trasportata al Pronto Soccorso del Maggiore per accertamenti. Danni alla cucina e alla sala dell'abitazione. Grazie a Ion Stirbu per i video.