VIDEO - Paura in via Trento: autobus in fiamme

Grande paura verso le ore 15 di lunedì 8 ottobre in via Trento, in corrispondenza con l'incrocio di via Venezia: per cause in corso di accertamenti un autobus della Tep della linea 15 ha preso fuoco: le fiamme si sono generate nella parte posteriore del mezzo, che ha iniziato a bruciare. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Parma che ha spento l'incendio: fiamme e fumo nero erano visibili da distanza. Al momento dell'incendio sul bus c'erano poche persone, che sono state fatte scendere dall'autista, prima che il mezzo prendesse fuoco. Grazie alla nostra lettrice Manuela Franceschetto per il video.