Violenza sessuale contro una ragazza, 28enne condannato a 5 anni: arrestato a Sorbolo

Un giovane di 28 anni, residente a Sorbolo, è stato arrestato per violenza sessuale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della locale stazione: la sentenza di condanna a cinque anni di reclusione è diventata definitiva. Il ragazzo, che è stato accompagnato presso il carcere parmigiano di via Burla, dove sconterà la pena, è originario di Brescello. L'episodio che lo ha visto protagonista risale al 2009: il giovane ha abusato sessualmente di una ragazza a lui coetanea. Dopo lo stupro la denuncia e le indagini: il processo si è concluso con una sentenza di condanna e per il giovane si sono aperte le porte del carcere.