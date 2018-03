Antichi Sapori di primavera

Anche se la primavera tarda ad arrivare, con i colpi di coda di un inverno che ancora tiene banco - almeno per le temperature e il grigio che ci circonda - da Antichi Sapori chef Censi ha anticipato i tempi e si è tuffato nella bella stagione, anticipandola nel menu e presentandola nei nostri piatti. Colori e profumi diversi, sapori freschi che trionfano alla vista e al gusto di piatti innovativi e sorprendenti. Come la tartare di salmone servita con una mousse di mela. Un piatto particolare, un antipasto che soprende per freschezza e che unisce il dolce del salmone e quello della mela verniciata con burro di cacao e con dentro del Calvados, un distillato, una sorta di liquore a basso tenore alcolico che bagna il salmone e lo insaporisce dandogli un tocco di dolcezza in più.

O come la triglia arrostita, un secondo molto valido e saporito, servito con un contorno di catalogna e una mousse di formaggio caprino e pane croccante. La dolcezza della triglia si sposa bene con l'amaro della verdura e con il formaggio che vuole essere un diversivo che 'spezza' e si discosta dagli altri due ingredienti nel gusto forte e delicato nello stesso tempo. Il dolce invece è un'esplosione di freschezza con la crema al cocco, lime e caffè dentro la pasta sfoglia a strati croccante. La millefoglie delicata che dà un tocco di gusto al pranzo è un'esperienza consigliata.

