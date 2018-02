Abbiamo visto per voi " Il piacere dell'onesta' " al Teatro Due

La commedia "Il piacere dell'onestà" di Pirandello, in scena dal 20 al 25 febbraio al Teatro Due con la regia di Alessandro Averone, mette in scena la riflessione pirandelliana sull'apparenza.

Spogliata dalle sue vesti la borghesia, incarnazione della rettitudine morale e dell'integrità sociale é macchietta di sé stessa.

Saranno coloro che vengono tacciati dalla società a salvare la borghesia per ristabilire lo status quo e salvargli la faccia.

Una giovane donna borghese rimane incinta dal marchese Fabio Colli che non la può sposare perché già ammogliato.

A salvarli dallo scandalo ci penserà Angelo Baldovino, uomo di fine intelletto ma socialmente ritratto di dubbia morale in quanto non sposato ed ex giocatore.

Baldovino prende in sposa la giovane ma ancora di più la stessa onestà che metterà in scacco tutti i componenti della commedia e, quando il marchese cercando di sbarazzarsi di lui gli tende un tranello per farlo risultare in ladro, egli dimostrerà ancora una volta la suo profonda rettitudine e onestà.

Deluso e annichilito dal comportamento del marchese, Baldovino si presterà a prendersi comunque la colpa per poter uscire di scena e lasciare la borghesia al suo destino senza sensi di colpa ma la giovane donna, ammagliata dalla profonda lealtà dell'uomo, ne viene conquistata e si innamora di lui.

A riempire l'ambientazione, un grappolo di ritratti; profili che si fronteggiano nell'atto comunicativo, quasi a perdersi nell'idea che la comunicazione del singolo trasformi l'identità personale in quella sociale generando così la moltitudine di facciate, maschere umane e figure squisitamente pirandelliane che disperdono la loro realtà soggettiva creandone altre che neanche il soggetto può distinguere né men che meno conoscere e dal quale spesso fugge.