accordo tra gruppo spaggiari parma ed education marketing italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Con l’obiettivo condiviso di divulgare materiale formativo sul tema degli Open Day scolastici, Education Marketing Italia e Gruppo Spaggiari Parma hanno siglato un accordo per la realizzazione e diffusione di un video corso online, denominato “OPENDAY”, strutturato in 12 lezioni da 10 minuti ciascuna e presto disponibile sulla piattaforma web di Spaggiari. EDUCATION MARKETING ITALIA, ramo di Host Consulting, società di consulenza nel campo del marketing e della comunicazione, mette in campo il proprio know-how ed è protagonista delle video lezioni nelle persone di Andrea Bonomi e Edoardo Bianchi, soci fondatori – insieme a Matteo Favini - della suddetta organizzazione. Education Marketing Italia ha contribuito al progetto occupandosi, inoltre, di ideare la struttura e i contenuti del corso; il Gruppo Spaggiari Parma, da 90 anni focalizzato sulla scuola e sugli strumenti che possano favorire lo sviluppo delle nuove generazioni, ha fornito le risorse per la produzione e montaggio dei contenuti video. “Parleremo di come organizzare Open Day in maniera efficace e strategica per tutti i tipi di scuole: abbiamo inserito tutta la nostra esperienza in questi video corsi, così da fornire ai docenti uno strumento utile per quando si ritroveranno ad organizzare Open Day per la propria scuola.” – queste le parole di Andrea Bonomi, psicologo, in apertura della prima lezione. Host Consulting è entusiasta del progetto e della proficua collaborazione con il Gruppo: si ringraziano Francesco Invernici (Business Innovation Manager), Caterina Carbognani (Videomaker) e l’Amministratore Delegato, Riccardo Lucio Agostini. Di seguito, gli argomenti delle 12 video lezioni: 1. Le strutture degli Open Day 2. Le locations e le durate 3. L’accoglienza 4. I relatori e la platea 5. La presentazione 6. Il relatore 7. Le analisi 8. I questionari 9. Gli eventi orientativi 10. La promozione 11. I contatti 12. L’organizzazione Approfondimenti: • https://www.educationmarketing.it/ • https://www.hostconsulting.it/ • https://web.spaggiari.eu/ Ufficio Stampa: Valeria Alinei Reparto Marketing e Comunicazione E-mail: redazione@educationmarketing.it

Gallery