Il Parmigiano Reggiano sarà main partner di Milano Golosa

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano sarà Main Partner di Milano Golosa, la manifestazione enogastronomica dedicata alle produzioni artigianali di nicchia italiane che si terrà al Palazzo del Ghiaccio di Milano dal 12 al 14 ottobre. Una tre giorni di specialità enogastronomiche realizzate da oltre 200 artigiani selezionati, degustazioni, lezioni, cooking show e tanto divertimento. Quest’anno Milano Golosa sarà accompagnata da Asian Taste, l’evento con focus sulla cucina asiatica di qualità. Il Parmigiano Reggiano non poteva che essere il protagonista di di questo viaggio tra le eccellenze del gusto, della biodiversità e dell’ecosostenibilità. Il Re dei Formaggi si produce oggi sostanzialmente come nove secoli fa: con gli stessi ingredienti (latte, sale e caglio), con la stessa cura artigianale e con una tecnica di produzione che ha subito pochi cambiamenti nei secoli, grazie alla scelta di conservare una produzione del tutto naturale, senza l’uso di additivi. Il primo appuntamento in programma è venerdì 11 ottobre, alle ore 18.30, presso il Volvo Studio di via Melchiorre Gioia, dove una degustazione di Parmigiano Reggiano 24 mesi accompagnerà l’evento di anteprima di Milano Golosa e Asian Taste.

Sabato 12 ottobre, alle ore 17.00, si terrà presso lo stand del Consorzio la masterclass “Il Parmigiano Reggiano e le sue lunghe stagionature”: una degustazione verticale di 3 stagionature 24, 40 e 60 mesi a cura del dott. Aldo Bianchi del servizio Lattiero Caseario del Consorzio. Un’esperienza unica che per metterà al pubblico di apprezzare le diverse sensazioni aromatiche che caratterizzano le lunghe stagionature, dovute alla scomposizione proteica operata dai batteri lattici all’interno della forma. Per tutta la durata di Milano Golosa, presso lo stand del Consorzio, sarà offerto in degustazione Parmigiano Reggiano 40 mesi del Caseificio Palazzo matricola 2461 (Parma), e del Consorzio Vacche Rosse matricola 101 (Reggio Emilia). La stagionatura minima stabilita dal disciplinare è di 12 mesi (il più lungo periodo di stagionatura minima di tutti i formaggi DOP), ma è intorno ai 24 mesi che il Parmigiano Reggiano raggiunge la maturazione adatta ad esprimere le caratteristiche tipiche, con un giusto equilibrio tra dolce e saporito. Può stagionare anche oltre, fino a 36 o 48 mesi o anche di più, manifestando aromi e profumi inesplorati: con note di spezie, frutta secca e brodo di carne.