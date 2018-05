Adecco cerca 80 persone a Parma per il Gruppo Crown

Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, ricerca 80 risorse per il nuovo stabilimento parmense del Gruppo Crown, il principale produttore di imballaggi di metallo a livello globale.

Lo stabilimento di Parma produrrà lattine in alluminio per il settore del beverage e Adecco supporterà l’azienda selezionando un totale di 80 figure professionali, 60 prima dell’estate e 20 entro fine settembre, a cui verrà offerto un contratto diretto con l’azienda, a tempo determinato o indeterminato. I profili ricercati sono responsabili di turno, conduttori di linea, addetti al controllo qualità, addetti al lavaggio, manutentori, elettricisti, stampatori, smaltatori/laccatori e carrellisti. Si richiede il possesso di un diploma tecnico, tranne per i responsabili di turno, per i quali una laurea tecnica triennale e la conoscenza della lingua inglese costituiscono titoli preferenziali. È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo email: fabiana.agro@adecco.it indicando nell’oggetto del messaggio il rif. CR/ST