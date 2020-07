Pizzarotti sottoscrive un finanziamento di 100 milioni di euro

Impresa Pizzarotti & C. Spa ha sottoscritto un contratto di finanziamento di € 100 mln, assistito da garanzia SACE (nell’ambito del c.d. Decreto Liquidità) ed erogato il 7 luglio 2020, con un pool di banche costituito da Banco BPM, Intesa Sanpaolo, MPS Capital Service e UniCredit. Lo scopo di questo finanziamento - ha dichiarato Michele Pizzarotti, Vice Presidente e Consigliere delegato dell’Impresa Pizzarotti - è quello di fornire alla Società adeguate risorse finanziare a sostegno degli investimenti, della filiera dei nostri subappaltatori e fornitori e dei costi del personale in Italia. Rafforziamo in questo modo la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo favorendo il raggiungimento degli obiettivi del nuovo piano industriale 2019-2023, un piano - ha evidenziato Michele Pizzarotti - che guarda al futuro dell’azienda con ragionevole ottimismo, tenuto conto dei fondamentali economici, finanziari e del nostro capitale umano; unitamente alla capacità di fare impresa che il mercato nazionale e internazionale ci riconosce da oltre 100 anni. L’operazione ha visto impegnati come Mandated Lead Arrangers Banca IMI (gruppo Intesa Sanpaolo) che ha operato anche come Banca Agente, Banco BPM, MPS Capital Service e UniCredit. Nell’operazione Intesa Sanpaolo ha ricoperto anche il ruolo di Sace Agent per il pool di banche.

