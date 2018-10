Alla Prova del Cuoco lo chef Marco Parizzi

Il 17 ottobre alla Prova del Cuoco si inizia parlando di CICORIA, con la ricetta dello chef DANIELE PARALOVO da Pavia, che preparerà un ricco TORTINO DI CICORIA, PATATE E OLIVE TAGGIASCHE IN SALSA DI MAIONESE SENZA UOVA.

Con lui, l’agronomo AUGUSTO TOCCI da Arezzo e la biologa nutrizionista VALENTINA GALIAZZO da Lecce sveleranno tutte le proprietà benefiche di questa verdura dal sapore inconfondibile.

Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef SIMONE CURTI da Ostia (Roma) e lo chef PASQUALE RINALDO da Napoli si sfideranno rivisitando un grande classico della cucina campana: IL POLPO ALLA LUCIANA.

Nello spazio dei “Piatti d’autore”, lo chef MARCO PARIZZI da Parma proporrà una ricetta ispirata ad uno dei più grandi compositori italiani: IL RISOTTO GIUSEPPE VERDI.

Spazio anche alla tradizione con il cuoco EMILIO SIGNORI da Grosseto, che realizzerà una singolare ricetta dal sapore autunnale: BOMBETTE DI VITELLA CON CASTAGNE E RICOTTA SU PORRI E MELAGRANA.

Terza “manche” per i protagonisti de LA PROVA DEL CUOCO di questa settimana: i concorrenti STEFANIA SENSI da Perugia e LIDO BELTRAME da Novara se la vedranno a suon di ricette, affiancati dallo chef DIEGO BONGIOVANNI da Asti e MARCO CLARONI da Roma.

A giudicarli, lo chef stellato ROY CACERES e l’esperta gastronomica LORENZA VITALI.

Con loro, “giurato per un giorno”, il giornalista MARINO BARTOLETTI.

Nel corso della puntata l’inviato IVAN BACCHI sarà a Caramanico Terme (Pe), alla ricerca di un piatto perduto della tradizione abruzzese: LA MINESTRA DELLA DEA MAIA.

Tornerà, immancabile, il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, con il suo report dai banchi del Mercato di Val Melaina a Roma.