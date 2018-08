31 -1-2 settembre tre giorni di silenzio e depurazione

31 -1-2 SETTEMBRE TRE GIORNI AL MONASTERO di silenzio e depurazione



inizio dal primo giorno alle ore 15.00 e termina l’ultimo giorno alle ore 16.30



Dedicheremo tre giorni alla disintossicazione di corpo e mente per consentirci di migliorare la nostra condizione di benessere generale e vivere al meglio l’esperienza della meditazione.



PROGRAMMA:

Imparare a migliorare la nostra relazione con il cibo e rafforzare il sistema immunitario.



LIBERARE il Corpo con l’aiuto di un’alimentazione naturale studiata per favorire il Detox Estivo. Esercizi specifici energetici favoriranno la ripresa del metabolismo.



LIBERARE la Mente con le Meditazioni guidate Mindfulzen.



LIBERARE lo Spirito con i “Bagni della Foresta” il silenzio meditativo nei boschi incontaminati di Sanboji .



Una delle migliori pratiche terapeutiche che si possono svolgere nella Natura è quella che i giapponesi chiamano Shinrin-yoku: “Bagni della Foresta”



Insieme a Sabrina Koren Montemurro monaca e Counselor zen, e Elisa Igen Badiali Ricercatrice del benessere e insegnante di Zen Shiatsu.



Nell’ambiente incontaminato di Sanboji Tempio dei Tre Gioielli libereremo il corpo con l’aiuto di esercizi energetici e libereremo la mente con la meditazione Zen, insieme a Sabrina Koren Montemurro, monaca Zen e Zen Counselor e Elisa Igen Badiali insegnante di Zen Shiatsu.



Vivremo tre giorni in silenzio consapevole supportati da un’alimentazione naturale studiata per favorire la meditazione Zen e le pratiche energetiche.



Conosciamo tutti l’importanza del cibo nella nostra vita:



il detox è anche un ottimo supporto per realizzare una mappatura dei nostri punti deboli e agire di conseguenza per riequilibrarli, ad esempio con i gli esercizi di Zen Stretching e l’ auto Shiatsu che praticheremo durante i tre giorni.

Quando il nostro corpo entra nella fase di depurazione, la nostra mente si fa più leggera che accostata alla depurazione diventa uno strumento di autoconsapevolezza ancora più potente, permettendoci di esplorare i nostri limiti e di comprendere a fondo le dinamiche del nostro organismo.



Corpo, mente e spirito saranno così in perfetta armonia.

per iscriversi: cerchio@monasterozen.it