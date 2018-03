A Parma inizia Campo Lenz

In concomitanza con le ultime repliche di FAUST Memories, perturbante rilettura di Lenz Fondazione del capolavoro di Wolfgang Goethe, prende il via un ciclo di incontri rivolti agli spettatori, ad ingresso libero e gratuito. Giovedì 22 marzo alle ore 18 è in programma a Lenz Teatro il primo appuntamento di Campo Lenz, nuovo ciclo di incontri durante i quali Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, Direttori Artistici di Lenz Fondazione, introdurranno gli spettatori alla lettura delle creazioni della Compagnia. In ciascuno dei sei appuntamenti, che punteggeranno tutto il 2018, sarà fatto un focus su un aspetto formale considerato dominante nello spettacolo in lavorazione ed esemplare della lingua scenica di Lenz.

In occasione della presentazione di FAUST Memories, perturbante rilettura del Faust di Wolfgang Goethe interpretata da Sandra Soncini, storica e straordinaria interprete delle maggiori opere di Lenz, il dialogo, ad ingresso libero, avrà per tema La materia e il corpo. Dopo il debutto, che ha raccolto interesse e apprezzamento di pubblico e critica nazionale, FAUST Memories sarà ancora in scena a Lenz Teatro fino al 24 marzo: da martedì 20 a venerdì 23 marzo alle ore 21, sabato 24 marzo alle ore 18. I progetti artistici di Lenz Fondazione sono realizzati con il sostegno di MiBACT Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, AUSL Parma - DAI SM-DP | Ser.T., Fondazione Monteparma, Teatro Regio di Parma | Festival Verdi, Chiesi Farmaceutici, Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Parma e in collaborazione con Complesso Monumentale della Pilotta, Università di Parma, Conservatorio di Musica Arrigo Boito.

Biglietti: intero € 14, ridotto € 8, professional € 4. Riduzioni: Under 30, Over 60, Studenti, Carta

DOC, Dipendenti AUSL, YoungER Card. Agevolazioni per gruppi di minimo 5 persone,

associazioni culturali, scuole di teatro e danza, aziende.

