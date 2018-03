A Pasqua e pasquetta si balla sulle note swing e R'n'R

Ad Happy Days Festival 2018 concerto live e maratona di ballo! 1 e 2 aprile 2018 in Piazza Ghiaia

Nel week-end di Pasqua nel centro di Parma arriva l'intrattenimento dal sapore vintage che porterà un carico d'energia incredibile. LIVE MUSIC – CONCERTO DI PASQUA 2018 La domenica di Pasqua (1 aprile) all'interno di Happy Days Festival 2018 di Piazza Ghiaia si terrà il live concert dei P-51 Airplanes. Il quartetto di Rovigo proporrà il tipico sound del R’n’R piu classico dalla fine degli anni 40 ai primi 60, riproponendo versioni fedeli agli originali ed anche divagazioni. Il gruppo è nato nel 2002 ed ha all'attivo due album. Nel loro curriculum i P-51 Airplanes vantano collaborazioni di prestigio, dalle esibizioni al Summer Jamboree di Senigallia, ai sodalizi nati con due noti esponenti della musica italiana: nel 2012 la band è stata scelta per accompagnare alcuni live di Bobby Solo e nello stesso anno anche il trombettista Roy Paci sceglie i P-51 Airplanes per le sue esibizioni live. La band rockabilly suonerà in Ghiaia classici intramontabili come Bye Bye Love (The Everly Brothers), Pretty Girl (Cochran), Viva La Rock'n 'Roll (Haley), e i loro brani inediti. Il concerto avrà due repliche alle 20:30 e alle 22:00, l'ingresso è libero. Per maggiori info: http://www.p-51.it/band/

MARATONA A RITMO DI SWING Festeggiamo la pasquetta a ritmo di musica e a passi di danza ballando con la Swing marathon HappyDaysFestival2018... un'occasione anche per smaltire le calorie del pranzo di Pasqua! La maratona è in programma il 2 aprile, inizierà alle ore 15 e non sarà solo un divertimento per chi decide di partecipare come ballerino ma sarà anche un vero spettacolo per il pubblico che assisterà al ballo senza sosta. Nei primi anni Trenta, in California, in piena depressione, le maratone di ballo potevano durare intere settimane e schiere di giovani tentavano la fortuna, per vincere premi in denaro oppure per farsi notare da impresari teatrali e produttori cinematografici e ottenere così un lavoro. E il presentatore cominciava così: «Ecco come la salutiamo la depressione!Dateci sotto gente, diamo il via alle danze!». Ma noi saremo molto piu goliardici, quindi lustrate le scarpette, trovate il vostro vestito fifties piu comodo e portate con voi tanta energia! Alla consolle una "battaglia" tra due Dj d'eccellenza: JayCee da Parigi e Mambo Forlì, che ci faranno scatenare e scalpitare sulla pista da ballo!

COORDINATE ➡️Ore 15:00: registrazione per la Swing marathon, al costo di 3 euro, in Piazza Ghiaia. Vi verrà assegnati un numero, una bottiglietta d'acqua, una mela e la spilletta di Happy Days Festival. ➡️Ore 15:30: via alla Swing marathon!!! Ci saranno 3 set e giudici che controlleranno la resistenza dei ballerini. Tutti gli stili sono permessi...l'importante è non fermarsi! IN PALIO: ➡️Borsa di studio per la coppia ➡️Workshop per 2 persone al Party Italian Stage al Naima di Forlì del 22 aprile (a scelta Boogie Woogie o Lindy Hop) ➡️Buono Happy Days, cibo e bibita per 2 persone

L'evento è organizzato da Bi&Bi Eventi in collaborazione con Promo Ghiaia. La direzione artistica di Happy Days Festival 2018 è di Francesca Avagliano del Crazy Ballet!

