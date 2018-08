A Sala Baganza la “Cena sotto le stelle” di San Lorenzo

Tavole imbandite per le strade del paese, accompagnati dalla musica dei gruppi “I Vintage” e “Formula Lucio”. Venerdì 10 agosto a partire dalle 20.45, Sala Baganza celebrerà la notte di San Lorenzo, il suo santo patrono, con la tradizionale “Cena sotto le stelle” e la consegna del riconoscimento “Torre di San Lorenzo” alle associazioni o ai salesi benemeriti, residenti oppure che abbiano mantenuto un legame con la comunità del paese pedemontano. La cena è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Circolo Anziani “Ivo Vespini”, il Gruppo Escursionistico Salese (GES), la Protezione Civile e il Gruppo Alpini, ed è patrocinata dal Comune di Sala Baganza.

Per cenare sotto le stelle occorre prenotare entro le 12 di venerdì 10 agosto contattando l’Ufficio Informazioni e accoglienza turistica (IAT) allo 0521.331342 o tramite e-mail all’indirizzo iatsala@comune.sala-baganza.pr.it, oppure ci si può rivolgere al Circolo Anziani in piazza Gramsci 7. Il costo della cena è di 20 euro per gli adulti e 10 per i bimbi fino a 10 anni e in caso di maltempo si cenerà al coperto sotto il tendone del Centro feste nel Campo sportivo in via Di Vittorio.