a tizzano: “festa delle stelle” con cena benefica e karaoke per sostenere la lotta alla fibrosi cistica

Nella serata di venerdì, 9 agosto, tutti sono chiamati a partecipare alla “Festa delle stelle” iniziativa a scopo benefico per sostenere la lotta alla fibrosi cistica, che animerà la Pieve di Tizzano. In questa splendida cornice, in posizione isolata, in cima ad un colle appenninico da cui si domina l’intera vallata circostante, a partire dalle ore 20,00 prenderà il via l’organizzazione della serata che prevede una deliziosa cena a cui farà seguito tanto divertimento a suon di musica con la postazione del karaoke, sempre con lo sguardo all’insù per scorgere le stelle cadenti.



L’evento, proposto ormai da diversi anni, gode del patrocinio del Comune di Tizzano ed è organizzato dai volontari della LIFC Emilia con il contributo di Associazione Tizzano Vivo. A loro si affiancano esercenti ed aziende del territorio che con le loro donazioni e forniture, contribuiscono alla buona riuscita della cena e della serata. Questa edizione vede il contributo di: Piscina Club Ristorante Arena Sunshine di Tizzano, Pizzeria “Un posto al sole”, che forniranno gustose preparazioni gastronomiche, il Caseificio sociale Castellazzo, Boschi F.lli SpA e Cantina Ariola di Langhirano presente con il suo celebre lambrusco Marcello.



L’intero ricavato sarà devoluto alla LIFC Emilia, Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia che da oltre trent’anni opera a fianco dei pazienti affetti da fibrosi cistica e delle loro famiglie, in stretta collaborazione con il Centro di cura regionale FC che ha sede presso il Maggiore di Parma.



In caso di condizioni meteo avverse la serata si svolgerà al coperto.

Per informazioni e prenotazione (sino ad esaurimento posti) contattare il n. 3926704837 anche con SMS o Whatsapp, oppure inviare una mail a: segreteria@fibrosicisticaemilia.it



La Fibrosi Cistica è una grave patologia cronica, la più diffusa tra quelle di origine genetica, ancora oggi senza possibilità di guarigione. In Italia I portatori di fibrosi cistica sono circa il 4% della popolazione, cioè 1 persona ogni 25. L’associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia favorisce solidarietà concreta verso le persone affette da fibrosi cistica al fine di raggiungere ogni persona malata e garantire un miglioramento delle cure disponibili, delle opportunità sociali, dei diritti e della qualità della vita.



Scegli l’emozione di una stella cadente alla Pieve di Tizzano, donerai un respiro in più ai malati di fibrosi cistica.

