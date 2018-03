appuntamento a borgotaro per fare chiarezza sulla nuova bolletta dell'acqua

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’autorità nazionale per la gestione del servizio idrico integrato ha deliberato l’introduzione di un nuovo metodo tariffario. Il nuovo metodo tariffario sarà incentrato sui componenti familiari e disincentiverà gli sprechi secondo il principio “chi inquina (o chi spreca) paga”. Il nuovo sistema, che porterà un’armonizzazione degli usi sul territorio nazionale, entrerà in vigore con gradualità. Per fare chiarezza a riguardo, Montagna 2000 Spa organizza un incontro pubblico informativo sull’argomento martedì 20 Marzo alle ore 17.30 presso la Biblioteca Manara, Piazza Prospero Manara 7 a Borgo Val di Taro.