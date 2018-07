Around Private Party at Castello Pallavicino



06Pm -> 03Am



Around vi invita per uno spettacolo eccezzionale all' interno della corte del Castello Pallavicino di Varano De' Melegari, in provincia di Parma.



L' idea di base consiste nel coinvolgere il più possibile gli amanti del clubbing, senza differenze tra chi viene a suonare, e chi per ascoltare. La novità rivoluzionaria è quella di lasciare gli spettatori presenti intorno al dj, invece che di fronte.



----------------- LOCATION -------------------



Il Castello Pallavicino di Varano De' Melegari si erge su uno scoglio di arenaria, in posizione strategica per il controllo della vallata del Ceno, e rappresenta uno dei migliori e più affascinanti esempi di architettura a carattere difensivo. Agli albori della sua edificazione, nel XI secolo, l'aspetto della Roccaforte era ben diverso da come lo possiamo osservare oggi: il Castello è stato infatti notevolmente ampliato nel corso del XIII e XIV secolo, con l'aggiunta di elementi quali l'imponente Mastio e l'elegante Salone d'Onore.



----------------- INFO UTILI -----------------



Accesso consentito solo ed esclusivamente IN LISTA.



invia, tramite WhatsApp, i tuoi nomi al -> 3463512736



IMPORTANTE:

SI BALLA ANCHE IN CASO DI PIOGGIA.



Ci teniamo a precisarlo, anche se lo abbiamo già fatto, che le condizioni meteo per sabato 14 erano del tutto favorevoli nelle previsioni. Per ovviare alla sfortuna verrà montata una tensostruttura che vi proteggerà nell’eventualità di un repentino cambio del tempo.



--------------- COME ARRIVARE -------------



Strada Della Rocca N. 10, 43040 Varano de' Melegari, Pr



Da Milano o da Bologna:

Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357 e proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.



Da Parma:

Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari.