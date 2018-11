Arriva il Primitivo Day a Parma

È programmata per sabato 17 Novembre 2018 la prima edizione del Primitivo Day, giornata di valorizzazione di uno dei vitigni più rappresentativi della “Puglia del vino”, realizzata dall’Associazione Italiana Sommelier Puglia in collaborazione con i colleghi di AIS Emilia.

L’evento verrà organizzato nell’Hotel Parma & Congressi a partire dalle ore 15.30, con un seminario di approfondimento sull’importante momento di crescita a livello internazionale, per qualità e quote di mercato, dei vini da uve primitivo. Al seminario saranno presenti i presidenti delle associazioni sommelier di Puglia ed Emilia, Vito Sante Cecere e Annalisa Barison, Annamaria Compiani Delegato AIS Parma e Domenico Stanzione Delegato AIS Taranto, il presidente del Consorzio di valorizzazione e tutela dei vini doc Gioia del Colle, Nicola Insalata, il referente dell’Agenzia Regionale per il Turismo Puglia Promozione Livio Chiarullo, oltre alla parmense Maura Gigatti miglior Sommelier del Primitivo 2017, ambasciatrice del vitigno nel mondo ed al pugliese Giuseppe Baldassarre, relatore AIS Puglia, tra i massimi studiosi del primitivo, autore negli anni di importanti testi e report di approfondimento.

Alla chiusura del seminario l’apertura dei banchi d’assaggio, che consentiranno agli appassionati presenti di degustare le oltre 70 etichette presenti di primitivo, e le MasterClass di approfondimento, degustazioni guidate che vedranno più di 200 professionisti del mondo della ristorazione e della comunicazione del vino vivere in un assaggio comparato tutte le espressioni territoriali del vitigno re di Puglia, dal Salento all’Arco Jonico-Tarantino, fino alle Murge di Gioia del Colle.

Le modalità per la partecipazione al seminario, ai banchi d’assaggio e alle MasterClass sono disponibili sui siti internet di AIS Puglia e AIS Emilia.