Arriva Santomauro con lo spettacolo "fake club"

Meteorite si schianterà sulla terra fra dieci giorni.

troppi metalli nei vaccini: bambino arrugginisce dopo il bagnetto. Sono queste, e molte altre, le notizie che ogni giorno ci arrivano dai social, dalle radio passando per la stampa e la tv. Le così dette Fake News. Il falso diventa spunto di riflessione per questo nuovo divertentissimo spettacolo di Stefano Santomauro che, dopo il grande successo DI “Like” recensito da La Stampa come uno spettacolo: “Assolutamente da non perdere!”, affronta, nel sua tipica cifra comica, il tema attualissimo del vero e falso. Lo spettacolo ci trascina dalle prime fake raccontate ai bambini passando dalla Seconda Guerra Mondiale, Trump, Van Gogh e molto altro.

grazie al connubio fortunato con l’autore Francesco Niccolini, “Fake Club” racconta uno spaccato attuale della nostra società, senza censura. Senza vergogna. Senza mentire.