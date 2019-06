arte & gusto presenta: 5 anniversario

Mercoledì 26 Giugno Arte & Gusto Vi invita al quinto anniversario del locale e, per la speciale occasione, Vi riserverà alcune piacevoli sorprese:



- APERICENA (Gran Buffet libero)

- Dj Set (dalle 18 alle 24)

- Tutte le consumazioni a 5 euro



Ma non è tutto: Visita il profilo Facebook di Arte & Gusto. Vai sulla pagina dell-evento e METTI PARTECIPA e CONDIVIDI L’EVENTO potresti essere uno dei fortunati vincitori di una delle 10 bottiglie di Ca' Del Bosco messe in palio da ARTE & GUSTO.



Mercoledì 26 Giugno annunceremo i nomi dei 10 fortunati vincitori sulla bacheca del nostro profilo, in bocca al lupo!