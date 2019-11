artigianato al femminile: quattro artiste parmigiane si raccontano, portandoci alla scoperta delle loro creazioni.

La punta di diamante di Artesauro arriva nello Show Room di Business Center HUB in Via Emilia Est 216 a Parma, con Isabella, Giulia, Roberta e Federica artiste vulcaniche dalla creatività poliedrica.

Lana, alpaca, feltro, ottone, ametista, pietre dure, stampe a mano libera…quando la ricercatezza dei materiali incontra l’estro di mani sapienti la magia è fatta!

È proprio nella settimana contro la violenza sulle donne che vogliamo rendere omaggio il 28 Novembre (dalle 16.00 alle 20.00) alla creatività femminile in tutte le sue sfaccettature, amiche e donne imprenditrici che hanno fatto della loro passione un mestiere, plasmando i materiali più disparati alla luce delle loro idee ed il risultato sono piccole opere d’arte hand made ognuna unica e differente.

Cappelli, borse, cuffie, guanti, gioielli, magliette… capi esclusivi e personalizzabili, ideali per un pensiero natalizio fatto col cuore ad esaltare la luce di ogni donna.



Isabella: “Se dovessi ricordarmi come e da quanto tempo mi diletto a creare i miei cappelli e le mie borse ...la mente mi riporta al passato, quando da bambina accompagnavo la nonna dalla modista ed io ero affascinata da tutti quei cappelli, crinoline, pizzi, tulle, velette e chissà quali altre meraviglie”.

Ed è così che Lilly ha girato pagina, lasciandosi alle spalle il suo background di avvocato per dedicarsi al suo “primo amore” quello per la moda, fondando il suo marchio Lilly Hats.

Chiunque conosca Isabella Lannutti sa quanto della sua vulcanica personalità sia presente nelle sue creazioni.

“ Un cappello per ogni testa, una testa per ogni suo cappello”! Ed è proprio così: cuffie in alpaca con dettagli in visone, cappelli handmade di ogni tonalità e forma, borse che si accompagnano ad ogni outfit, tutti personalizzabili ed irripetibili.





Giulia è una Knit Designer innamoratissima della sua Parma!

Si è lasciata ispirare dalle tinte di quei borghi cittadini che tanto ha scrutato con gli occhi di architetto, per realizzare i suoi cappelli e fondare il marchio Rainbow Hat.

“L’eleganza in città è sentirsi parte del contesto. Borgo Sauro o Borgo Riccio? Voi quale borgo preferite?”. Ogni cappello è esclusivo, ispirato a uno specifico borgo o monumento, composto da un mix di lane e colori sempre diversi, che lo rendono un pezzo unico, inimitabile persino alla stessa autrice. Ecco che attraverso le creazioni di Giulia Montanari è possibile fare un immaginario percorso policromatico tra le vie e borghi della ”piccola Parigi emiliana”, e se le invierete la foto del vostro “scorcio del cuore” di Parma, Giulia creerà una cuffia esclusiva per voi, ispirata alle tinte del borgo che vi è più caro.







Roberta Gherardi, diplomata in Illustrazione presso l'Istituto Europeo di Design di Milano nel 1996, è una dolcissima illustratrice freelance e scrittrice di libri per bambini, che 3 anni fa ha creato una propria linea di T- Shirt: Artfully T- Shirt.

Le sue creazioni sono maglie artistiche per la moda, realizzate in digitale coi suoi disegni originali e stampati con effetti pittorici; ogni maglietta (in puro cotone 100%) è una piccola opera d’arte da indossare, impreziosita dal tratto fantasioso della sua mano e dalle fantasie all’ultima moda. Papaveri, ali d’angelo, piume soffici e multicolor, trame animalier e molte altre ispirazioni per non passare inosservate!









Federica è un’artista caleidoscopica, sempre alla ricerca di nuovi stimoli da cui farsi ispirare per dare vita ai suoi gioielli.

“Da sempre invento e creo utilizzando i materiali più disparati, da bambina i giocattoli più divertenti erano proprio quelli costruiti da sola”.

Questa sua propensione alla creatività, l’ha portata a frequentare l’Istituto Europeo di Design, specializzandosi proprio nella sua più grande passione: il design del gioiello.

“Nel tempo ho fatto altro” continua “ma la passione per la creatività non è mai mancata così, negli ultimi anni ho iniziato a sviluppare la mia linea Ida Y Vuelta che naturalmente è in continua evoluzione.”

Al momento Federica sta imparando nuove tecniche con un maestro orafo in Toscana. L’obiettivo? Rendere ancora più sorprendenti collane, orecchini, anelli, sfidando sé stessa per far sentire preziose e uniche le persone che sceglieranno i suoi gioielli.







Vi aspettiamo Giovedì 28 Novembre dalle 16.00 alle 20.00 presso la “Bottega degli artisti” di Business Center HUB, in via Emilia est 216/a per un brindisi all’insegna dell’arte e della creatività femminile ed una passeggiata dal sapore natalizio tra le creazioni delle artiste!