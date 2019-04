asia argento a parma con il suo dj set

Venerdì 5 Aprile al Campus Industry Music è attesa Asia Argento, con il nuovo progetto di dj set con cui sta riempiendo i migliori club d'Italia. Aftershow con con Obscene dj set e apertura a cura di Tying Tiffany e Delenda Noia, a partire dalle 22:30. Ingresso 18 euro, in lista 16, per informazioni e liste tel. 3314241169.



L'attrice, figlia del maestro dell'horror Dario Argento, ha dimostrato da tempo di essere un'artista poliedrica, con una produzione anche come regista, sceneggiatrice e cantante di tutto rilievo. L'ultimo campo in cui si è cimentata, in ordine di tempo, è stato quello della club culture, che le ha immediatamente tributato l'attenzione che merita.

Ad aprire la serata Tying Tiffany, che condivide con Asia la tendenza ribelle. Una carriera di musicista iniziata con la passione per le sonorità synthwave e post punk, nel corso degli anni ha partecipato a festival internazionali come il Wave Gotik Treffen, M'era Luna, Dark Munich e Liverpool Soundcity aprendo per artisti come Iggy Pop, Killing Joke e Alec Empire. L'altro supporto di Asia sarà costituito dai Delenda Noia, un duo di musica elettronica che mette le basi nella new wave e guarda al futuro.